L’hybride, mode d’emploi

Mais au fait, comment ça marche, l’hybride en WRC ? Ou plutôt, quand et comment les pilotes vont-ils pouvoir profiter des 100 kilowatts (soit 134cv, avec 180 Nm de couple) offerts par cette petite usine à gaz composée d’une batterie de 3.9 kWh, d’un moteur-générateur et d’un système de contrôle ; le tout enfermé dans un caisson positionné non sans mal dans le dos des équipages ?

Le moteur thermique. D’abord, il faut rappeler que les Rally1 restent bien sûr équipées de leur moteur thermique (380-400cv) désormais alimenté par un carburant 100 % durable qui mêle composants synthétiques et biocarburants. Qui a dit « greenwashing » ?