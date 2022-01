UE: Roberta Metsola à la présidence du Parlement, un symbole qui en gêne plus d’un(e)

Les eurodéputés socialistes veulent « avancer » sur l’accès à un avortement légal et sûr pour toutes. La présidence française veut « prendre des initiatives ».

La troisième femme, seulement, qui préside le Parlement européen. La première représentante de la « génération Erasmus » qui devient l’un des visages politiques de l’Union européenne. Deux symboles forts… Le troisième l’est tout autant, bien plus controversé. Avec l’élection de Roberta Metsola, c’est une opposante notoire au droit à l’avortement (ses prises de position comme eurodéputée en attestent) qui s’installe aux perchoirs bruxellois et strasbourgeois pour deux ans et demi.