MR: Ducarme veut «un manifeste d’humanisme libéral», pas seulement la ligne Bouchez

Avec « ses amis », Denis Ducarme a donc décidé de représenter la ligne « libérale démocrate » ou « libérale sociale » au sein du MR, face à un président qui positionne son parti « à droite ». Le député fédéral et ex-ministre reproche en effet à Georges-Louis Bouchez de « rétrécir ainsi nos valeurs uniquement à un mouvement de droite conservateur », alors qu’« il y a toujours eu, au sein de la famille libérale, une tendance plus conservatrice et une plus libérale démocrate ». Pour que soient encore portées « les valeurs plus populaires, plus démocrates, plus tournées vers l’égalité des chances, vers la neutralité de l’Etat, vers la défense du pouvoir d’achat », Ducarme a donc annoncé, lundi soir dans La DH, qu’un candidat libéral démocrate se présenterait au prochain scrutin présidentiel interne, fin 2023 – a priori face à Bouchez.