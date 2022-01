Météo: l’IRM émet une double alerte jaune et annonce le retour de la neige

La nuit sera froide et l’IRM émet une double alerte jaune sur presque toute la Belgique. L’institut prévoit ainsi la formation de brume ou de brouillard (givrant) en beaucoup d’endroits, avec des visibilités de moins de 500 m, et localement inférieures à 200 m et place l’ensemble du territoire en alerte jaune au brouillard. Des plaques de givre pourraient par ailleurs se former dans presque toutes les régions.

Cette nuit, les minima se situeront entre 0 et +2 degrés dans la région côtière où les nuages domineront, et entre 0 et -5 degrés ailleurs.