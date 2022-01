Pourquoi certains échappent au coronavirus alors qu’ils vivent avec une personne contaminée?

-une étude publiée dans la revue Epidemics, suggère qu’on aurait plus de chances de transmettre le virus à quelqu’un ayant le même groupe sanguin. A l’inverse on pourrait moins le transmettre à quelqu’un de la famille qui n’aurait pas le même groupe sanguin. Ce qui pourrait aussi expliquer que certains dans la même famille ne sont pas infectés.

-d’abord, la personne négative peut avoir contracté le virus auparavant de façon asymptomatique et la vaccination peut atténuer fortement le développement de la maladie et la rendre quasi invisible.

Pour autant, il n’existe pas d’immunité absolue : les cas contacts qui vivent au côté de personnes positives doivent continuer de prendre des précautions pour éviter l’infection et continuer à s’autotester régulièrement et appliquer quelques précautions pour éviter l’infection : respecter les gestes barrières, s’isoler dans des espaces distincts quand c’est possible, sans oublier de désinfecter et aérer régulièrement leur logement.