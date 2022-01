Lois Openda décisif: le Diablotin envoie Vitesse en quarts de finale de la Coupe des Pays-Bas

Un but et une passe décisive mardi soir pour le Diablotin.

Lois Openda et son club de Vitesse Arnhem se sont qualifiés mardi pour les quarts de finale de la Coupe des Pays-Bas. Grâce à une passe décisive et un but du Diablotin, Vitesse s’est imposé 2-0 contre DVS ’33 Ermelo, formation de troisième division.

Aligné d’entrée, le joueur prêté par le Club de Bruges permettait à son équipe de prendre l’avance après un peu plus de 20 minutes. À la suite d’une belle action individuelle, il servait Daan Huisman qui plaçait le cuir hors de portée du portier visiteur (22e, 1-0).