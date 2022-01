Anthony Moris: «Profité de leurs erreurs»

Anthony Moris, auteur d’une neuvième clean-sheet, se montrait lucide à la fin de la rencontre. « Le tournant du match est la première occasion qu’ils ont au tout début de la seconde période. Je la sors à bout de bras et Bart Nieuwkoop suit merveilleusement pour la mettre en sortie. Si on encaisse là, le match prend une tout autre tournure. Après, on a su profiter de leurs erreurs défensives. Car il n’y avait pas de raison de faire penalty sur Lapoussin. À partir du moment où c’était 0-3, c’est sûr que cela devenait plus compliqué pour eux. »

Le gardien revenait également sur le caractère si spécial de ce match. « C’est très particulier de se dire qu’on va tout jouer sur 45 minutes. On a vu beaucoup d’envie dans leur chef dès le coup de sifflet initial. Mais dans l’ensemble, on a réussi à être costaud défensivement et pragmatique. »