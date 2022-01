L’Union Saint-Gilloise est imperturbable

De suspense, il n’en aura finalement guère été question durant cette seconde période. Ou quelques minutes seulement. Le temps pour Nieuwkoop de réaliser un tackle salvateur juste devant Mouandilmadji. Il s’agissait là – déjà- du tournant de la soirée puisque quelques minutes plus tard, l’Union allait tripler la mise et tuer tous les espoirs sérésiens de « remontada ». Des espoirs que les joueurs de Jean-Louis Garcia pouvaient légitimement nourrir au vu de la configuration de cette reprise de match. Car malgré ce score de 0-2, l’Union était réduite à dix. « Et en 45 minutes, tout est possible », avait glissé Teddy Teuma.