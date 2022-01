Energie et pandémie: le politique court derrière les incendies

Des chiffres qui grimpent en flèche et des instances politiques qui courent derrière pour les juguler, cela évoque l’épidémie de covid ? Mais non, cette fois, c’est de gaz et d’électricité qu’il s’agit, avec des prix qui flambent et des autorités qui pourchassent cette hausse dans la cacophonie, sans stratégie commune pour éviter les effets sur les citoyens les plus fragiles.

Le parallèle entre les deux événements n’est pas que ludique. Chacune des deux crises s’est en effet attaquée à une population qui avait perdu le souvenir d’un tel coup du sort. Elles percutent aussi dans les deux cas un Etat fort démuni, en grande partie de sa propre faute : la pandémie a frappé un système de santé atrophié suite à des rounds d’économies successifs alors que la flambée des prix de l’énergie frappe un Etat qui a perdu ou renoncé au cours des décennies aux quelques manettes dont il aurait pu disposer pour accompagner un secteur dont on se rappelle soudain, mais un peu tard, qu’il est stratégique.