L’Algérie frappée par «le mauvais sort» à la CAN? La fédération algérienne dément avoir fait appel à un exorciste

Les Fennecs seraient aux prises d’un « mauvais sort » et des exorcistes (nommés Rakis en arabe) proposent leurs services pour chasser cette « sorcellerie ». Ces propos ont pris énormément d’ampleur sur les réseaux sociaux et ont même été relayés par certains médias locaux. La rumeur est telle que la Fédération algérienne de football (FAF) a publié un communiqué de presse pour démentir en bloc et mettre en garde.

« La FAF tient à informer l’opinion sportive qu’à aucun moment elle n’a fait appel à un quelconque exorciste (Raki) pour venir au Cameroun afin d’apporter ses ‘services’ aux joueurs de la sélection nationale », peut-on lire sur le site de la Fédération algérienne. « La FAF déplore et condamne ce genre de rumeurs qui nuisent à l’image de notre sélection nationale, et se réserve le droit d’ester en justice tous ceux qui associent leurs noms et/ou activités à ladite sélection et à l’instance fédérale. Les joueurs et les membres des différents staffs, tout en ayant la foi nécessaire, défendront crânement les couleurs de l’Algérie en s’appuyant sur leur talent, leur force de caractère et tout le travail accompli à ce jour. »