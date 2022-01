Eliane Tillieux sur le débat de la vaccination obligatoire: «Cela va prendre du temps»

C’est logique selon la présidente que les partis aient des idées et des opinions qui divergent, même en interne. « Nous sommes dans une situation qui évolue. » Avec des variants comme omicron, il y a encore beaucoup de zones d’ombre sur ce à quoi on peut s’attendre à l’avenir.

Des non-vaccinés stigmatisés

Dans la société, « on stigmatise ceux qui ne sont pas vaccinés. Doit-on continuer dans ce sens ? C’est une question éthique et de société, et il faut que le Parlement s’en saisisse, c’est à lui de le faire. » Le Comité de concertation aborde régulièrement la question, mais n’a jamais tranché. Les parlementaires débattront, mais cela va prendre du temps. « Cela pourrait être au-delà du mois de février, mais l’idée est d’avoir un délai de quatre, cinq, six semaines pour les résultats de ce débat. » Elle ajoute : « Il n’y aura pas de décision claire dès l’entame du débat, cela va prendre du temps. »