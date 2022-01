Wallonie: début de la vaccination pour les enfants, quand et comment prendre rendez-vous

15.000 doses vont être administrées cette semaine aux enfants de Wallonie. L’accueil dans le centre de vaccination et le vaccin en lui-même ont été adaptés spécialement pour eux. Quand et comment prendre rendez-vous ? Voici quelques indications.

Sur base d’un avis favorable du Conseil supérieur de la santé et de plusieurs experts scientifiques, les Ministres de la Santé publique ont marqué leur accord à la vaccination de tous les enfants de 5 à 11 ans.

Contrairement à celle des adolescents, la vaccination des enfants est optionnelle et non contraignante. Elle se fait sur base volontaire et sous réserve de l’accord parental (ou du tuteur légal).

Un vaccin adapté

Le vaccin est un vaccin pédiatrique de Pfizer- BioNtech . Il se base sur la technologie de l’ARN messager, mais son dosage a été adapté (il est trois fois moindre) et son conditionnement sera aussi distinct des autres pour éviter tout risque de confusion.

Un accueil coloré

L’accueil a été adapté pour les enfants, avec des cabines décorées et des « diplômes de courage » seront remis aux jeunes vaccinés. Selon la porte-parole de l’Agence wallonne pour une Vie de Qualité, interrogée par la RTBF, « cela démarre bien. Nous sommes quasiment remplis partout pour les deux prochaines semaines. »

Quand peut-on prendre rendez-vous ?

Dès le 19 janvier, les enfants pourront recevoir leur dose de vaccin les mercredis de 14 à 17 h et les samedis de 10 à 12 h. La prise de rendez-vous est possible via www.jemevaccine.be ou le numéro gratuit 0800/45 019.

La vaccination des 5 à 11 ans se fait uniquement sur rendez-vous et avec l’accord des deux parents ou du tuteur légal.