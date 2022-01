Wallonie: tous les centres de vaccination sont désormais ouverts sans rendez-vous

Vendredi, la ministre socialiste avait déjà annoncé que neuf centres réactiveraient cette semaine la possibilité de se faire vacciner sans rendez-vous.

Il suffit donc de présenter sa carte d’identité et sa convocation. La prise de rendez-vous demeure toujours possible via le site www.jemevaccine.be, qui renseigne également les horaires et adresses des centres de vaccination, ou en appelant le numéro gratuit 0800/45 019.

Jusqu’à présent, 72 % de la population wallonne de 18 ans et plus est vaccinée ou a pris rendez-vous dans les prochains jours. Ce taux est de 88 % pour les personnes immunodéprimées et de 90 % pour les personnes de 65 ans et plus.