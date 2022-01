Des problèmes dans le vestiaire de Chelsea? Un échange animé entre Lukaku et Ziyech au cœur des discussions (vidéos)

Chelsea patine en Premier League ces dernières semaines, et le partage 1-1 face à Brighton mardi soir n’a pas vraiment rassuré pour la suite. Romelu Lukaku a une fois de plus retenu l’attention, mais pas pour avoir particulièrement bien brillé sur la pelouse.

En première mi-temps, le Diable rouge a comptabilisé le pire total de touches de balle : seulement huit. Au terme de ces premières 45 minutes, Lukaku a eu un échange animé avec Hakim Ziyech alors qu’ils rejoignaient le vestiaire. Une discussion peu audible, masquée par la main du Marocain et la position du Belge face à la caméra. De quoi donner libre cours aux interprétations sur ce qui s’est véritablement dit. Pour beaucoup, ces images sont le signe d’un vestiaire qui ne vit pas très bien, d’autant plus que Ziyech n’a pas célébré son but plus tôt dans la rencontre. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux à pointer du doigt le Diable rouge, qui serait le catalyseur de cette mauvaise ambiance.