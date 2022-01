Alison Van Uytvanck, éliminée à l’Open d’Australie: «C’est très frustrant, j’étais à deux points du 3e tour…»

« C’est très frustrant de perdre ainsi, car je me suis retrouvée à deux points d’un premier 3e tour en Australie », regrettait Van Uytvanck (55e mondiale) qui avait effectivement remporté la première manche 6-2 et en était à 5-5 dans le tie-break de la deuxième. « Mais c’était à nouveau dur de jouer correctement dans tout ce vent à Melbourne. C’est dommage, car ce 3e tour était vraiment proche. J’aurais pu être un peu plus agressive au début du tie-break, j’ai commis quelques petites fautes dont une amortie qui me reste un peu en travers de la gorge, mais c’est comme ça.

Van Uytvanck n’a enregistré dans sa carrière que deux victoires en huit participations à l’Open d’Australie. « Je ne pense pas être vraiment maudite dans ce tournoi que j’aime jouer, j’ai souvent eu de mauvais tirages et, ici le vent…, ce sont des choses que je ne peux pas contrôler », confie la Brabançonne. « Je retiens que j’ai joué à un bon niveau de tennis dans ces conditions, que j’avais la bonne attitude et que je vais tout de même devoir rentrer en Belgique pour faire checker mon genou (NDLR : opéré l’an dernier) car j’ai toujours une gêne à ce niveau. Mais j’ai encore le double (NDLR : avec la Danoise et protégée de Justine Henin, Clara Tauson) à disputer ici. Mes objectifs pour 2022 ? C’est d’abord de retrouver la plénitude de mes moyens, et puis de jouer un tennis plus agressif, plus vers l’avant et notamment vers le filet où mes volées font partie de mes armes. En termes de classement, le top-30 reste un de mes objectifs, mais on va déjà essayer de revenir dans le top-50… »