Ottignies-Louvain-la-Neuve: Ecolo éjecté de la majorité

Ecolo et la bourgmestre Julie Chantry renvoyés dans l’opposition. Ses alliés Avenir (CDH) et PS ont conclu un accord avec la liste OLLN 2.0-MR.

Par un court communiqué publié ce mercredi matin et annonçant une conférence de presse en fin de journée, les groupes OLLN 2.0-MR, Avenir (CDH) et PS du conseil communal d’Ottignies-Louvain-la-Neuve annoncent avoir conclu un nouvel accord de majorité. Celui-ci scelle le sort de l’actuelle coalition qui comprend déjà Avenir et le PS, mais qui était dominée par Ecolo et la bourgmestre Julie Chantry. Celle-ci avait succédé à Jean-Luc Roland, Ecolo également, en 2018. Dans la cité brabançonne, les verts étaient au pouvoir de manière ininterrompue depuis les élections de l’an 2000.

Les nouveaux coalisés restent peu bavards sur les détails de cet accord dont on sait toutefois qu’il sera formalisé par le dépôt prochain d’une motion de méfiance à l’égard de l’actuel collège. Selon la règle fixée par le code wallon de la démocratie locale, le maïorat doit revenir à Bénédicte Kaisin-Casagrande, qui était tête de liste pour OLLN 2.0-MR, qui devient la principale liste de la nouvelle majorité.