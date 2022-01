Bruxelles: un penthouse récent à vendre pour 445.000 euros (photos)

Ce penthouse est situé dans un immeuble récent de Woluwe-Saint-Lambert, au cœur d’un quartier très bien équipé et proche des transports et grands axes. Sa situation au 7e étage lui offre une belle luminosité, qui est par ailleurs accentuée par la présence de grandes baies vitrées et d’une vaste terrasse orientée au sud-ouest. L’appartement offre notamment trois chambres, une salle d’eau, un généreux séjour et un emplacement de parking en option. Il est en excellent état et il ne reste qu’à y poser ses valises !

Situation

L’appartement se trouve au septième et dernier étage d’un immeuble récent implanté à Woluwe-Saint-Lambert. Son quartier est équipé de très nombreuses facilités, à commencer par plusieurs commerces au pied de l’immeuble et à 5 minutes à pied. On trouve aussi à proximité immédiate plusieurs arrêts de bus ou encore l’accès à l’autoroute E40 et au ring. L’appartement est également proche de diverses écoles et crèches, de centres sportifs, de cliniques, de parcs comme celui de Roodebeek, etc. En voiture, il faut compter une dizaine de minutes pour rejoindre le centre de Bruxelles.

2

Etat général

Le penthouse est implanté dans un bâtiment construit en 2013 et très bien entretenu. L’appartement en lui-même a subi un rafraîchissement récent et est en excellent état – il ne reste qu’à s’y installer. Le bien est notamment équipé d’un vidéophone, d’une cuisine équipée et, bien sûr, d’un accès via ascenseur. Niveau technique, on retrouve une ventilation double flux, une installation électrique conforme, des châssis en double vitrage, une chaudière au gaz collective avec calorimètres électroniques et un chauffe-eau individuel. Comme le bâtiment est de construction assez récente, l’appartement offre d’assez bonnes performances énergétiques (PEB C).

3

Disposition

L’accès à l’appartement s’effectue par un couloir extérieur. La porte d’entrée débouche sur un petit hall avec local technique et WC. En descendant une marche, on accède au séjour de 42 m2, avec sa cuisine ouverte et ses grandes baies vitrées donnant sur la terrasse. Sur la droite du living, on retrouve une pièce pouvant faire office de bureau ou de petite chambre. Les deux autres chambres sont quant à elles implantées à gauche du séjour et possèdent chacune un accès à la grande terrasse de 28 m2 orientée sud-ouest. Les deux pièces sont proches de la salle de bain, qui est équipée d’un double lavabo et d’une baignoire/douche. L’appartement est complété par une cave en sous-sol et, moyennant supplément, les habitants peuvent aussi acquérir un emplacement de parking couvert.

4

Prix

Le penthouse est affiché à la vente à 445.000 euros, un prix auquel il faut ajouter 30.000 euros pour l’emplacement de parking couvert. Les charges communes s’élèvent à 235 euros par mois et comprennent notamment le chauffage, les communs, les assurances, le fonds de réserve, etc.

Adresse : Woluwe-Saint-Lambert

Surface habitable : 104 m2

Chambres : 3

Salles d’eau : 1

WC : 1

Cave : oui

Jardin : non, mais terrasse de 28 m2

Etat : habitable

Garage : oui, emplacement couvert (+ 30.000 euros)

PEB : C