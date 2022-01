39 morts à bord d’un camion en Angleterre: le chef des passeurs condamné à 15 ans de prison en Belgique

Au total 39 cadavres avaient été retrouvés le 23 octobre 2019 à l’arrière d’un camion dans la zone industrielle de Grays, à l’est de Londres. C’est l’un des drames de l’immigration les plus bouleversants de ces dernières années.

Les victimes --31 hommes et huit femmes, âgés de 15 à 44 ans-- étaient toutes originaires du Vietnam. Elles sont mortes d’asphyxie et d’hyperthermie en raison de la chaleur et du manque d’oxygène dans l’espace confiné du conteneur.

Rappel des faits

Le conteneur était arrivé sur le sol britannique en provenance du port belge de Zeebruges, et une enquête avait rapidement été ouverte en Belgique pour y identifier les relais de ce trafic d’êtres humains ayant agi depuis le territoire belge.

Au total 23 personnes, principalement des Vietnamiens ou Belges d’origine vietnamienne, ont été jugées en décembre 2021 devant le tribunal correctionnel de Bruges. Dans le prononcé du jugement, entamé mercredi vers 9h30, le président du tribunal devait détailler les responsabilités de chacun.

Le président a commencé par le cas de Vo Van Hong, reconnu coupable d’avoir dirigé « une organisation criminelle » en Belgique ayant permis le passage clandestin vers le Royaume-Uni d’un total de « 115 personnes » identifiées entre septembre 2018 et mai 2020, date de son arrestation.

La peine prononcée correspond précisément à celle demandée par le parquet fédéral dans son réquisitoire, à savoir la peine maximale prévue pour ces faits. Vo Van Hong a aussi écopé d’une amende de près d’1 million d’euros.