L’immobilier aime les seniors

Toujours plus nombreuses en Belgique, les personnes âgées sont choyées par les promoteurs et les investisseurs. L’immobilier qui leur est destiné rapporte des rentrées financières stables et durables.

L’année 2022 est encore toute fraîche que les investisseurs de tous poils s’activent déjà pour placer leurs deniers dans les différents segments de l’immobilier. Mais quels secteurs recherchent-ils en priorité ?

Le bureau ? Mis à mal par la pandémie et le télétravail qui en résulte, celui-ci n’est plus l’eldorado des années passées. Aujourd’hui, seuls les immeubles répondant aux normes écologiques les plus poussées sont réellement convoités. Le commerce ? Là aussi, la crise sanitaire a fait des ravages. Les nouveaux projets manquent à l’appel, les habitudes de consommation ont changé à cause, ou grâce, à internet et aux ventes en ligne, beaucoup de localisations souffrent…