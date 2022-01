Le journaliste de mode Andre Leon Talley est décédé

Andre Leon Talley, icône de la mode, journaliste chez Vogue et styliste, est décédé ce mardi à l’hôpital de New York.

Andre Talley a longtemps travaillé pour le périodique Vogue. Il y a dirigé la rédaction mode dès 1983. Cinq ans plus tard, il a été le premier Noir à être promu directeur créatif du magazine. M. Talley a toujours plaidé pour plus de diversité dans la mode, particulièrement lors des défilés. Il a quitté l’entreprise en 2013.

L’icône de la mode, journaliste à Vogue et lui-même styliste, Andre Leon Talley, est décédé mardi à l’âge de 73 ans dans un hôpital de New York, rapportent mercredi plusieurs médias américains. L’homme a été le premier journaliste noir à s’imposer dans le milieu de la mode.

L’Américain a écrit plusieurs ouvrages sur le monde de la mode et avait intégré le jury du programme télévisé ’America’s Next Top Model’. Il a eu également un rôle secondaire dans la première version de ’Sex and the City’. En tant que styliste, il a lui-même travaillé pour le couple présidentiel Obama.

L’homme a également été reconnu à l’étranger, en France notamment, pays qui lui a octroyé l’an dernier la plus haute distinction culturelle, celle de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.