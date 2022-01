Immobilier de luxe: les vendeurs dictent les règles

A y regarder de plus près, l’immobilier du luxe n’est finalement pas très différent de l’immobilier résidentiel traditionnel, à part, bien sûr, les montants des biens qui sont échangés sur ce segment particulier.

La pandémie et les confinements qu’elle a entraînés ont bouleversé les habitudes de vie et entraîné une volonté d’émigrer vers des espaces verts et des logements plus grands. Pour le luxe, ça tombait plutôt bien puisque les maisons (la grande majorité) et les appartements mis à la vente répondent quasiment toujours à ces nouveaux désirs.