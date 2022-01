Une agente immobilière: «Les prix ne vont pas baisser de sitôt»

Les prix de l’immobilier vont-ils baisser en 2022 ? C’est la question qui brûle toutes les lèvres en ce début d’année. On l’a dit et répété dans l’Immo de la semaine dernière, ceux-ci ont connu une flambée partout dans le pays au cours des douze mois écoulés. On a constaté également qu’à l’euphorie des six premiers mois de 2021 au niveau du nombre des transactions a succédé un deuxième semestre plus calme, laissant présager une esquisse de retour à la normale pour cette année.

Fondatrice et directrice de Mètrecarré Real Estate, Evelyne Gielen n’est pas de cet avis, en tout cas en ce qui concerne les prix. Selon elle, le résidentiel, du moins celui pour Bruxelles et les deux Brabants, les zones qu’elle couvre en priorité, est toujours très tendu. Entendez par là que la demande reste très forte, même pendant le mois de janvier, traditionnellement plus calme, et la demande, toujours assez faible.