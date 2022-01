Innovations technologiques: la PropTech devient «Belux»

Les innovations qui transforment les secteurs de l’immobilier et de la construction parleront désormais d’une même voix en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique.

Pour ceux qui l’ignoreraient encore – mais si c’est le cas, il est plus que temps de se mettre à la page… –, la PropTech regroupe les startups qui fournissent des produits innovants, technologiques, ou des modèles nouveaux pour les mondes de l’immobilier et de la construction.

Des secteurs particulièrement polluants : les villes sont responsables de 60 % des émissions de gaz à effet de serre et la construction génère à elle seule 40 % des émissions de CO2. La PropTech vise ni plus ni moins à aider l’immobilier et la construction à réussir la décarbonisation et lutter ainsi contre le réchauffement climatique.