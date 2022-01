Knauf va recycler la laine de verre à Visé

Knauf Insulation construit une usine pilote spécialisée dans le recyclage de la laine de verre. Les travaux sont en cours et le démarrage est prévu au deuxième trimestre 2022.

Filiale du groupe Knauf, Knauf Insulation est une entreprise spécialisée en isolation qui a été lancée en 2000. Elle commercialise trois produits : la laine de verre, la laine de roche et la laine de bois pour le bâtiment, les solutions techniques et les projets industriels. Après vingt ans d’existence, elle s’est développée dans 40 pays et réalise un chiffre d’affaires de quelque 2 milliards d’euros.

Actuellement, le site de Visé possède deux fours et quatre lignes de production. Avec une production de près de 130.000 tonnes en 2021, il est devenu une des plus importantes unités de production de laine de verre du groupe.