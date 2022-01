Affaire Duferco: Serge Kubla et consorts devant leurs juges mi-décembre 2022

La justice avance, mais à son rythme. Ce mercredi s’est ouvert devant la 59ème chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles le procès de Serge Kubla (74 ans), de la société Duferco et d’une dizaine de prévenus pour des faits de corruption et de blanchiment. L’audience introductive, annoncée récemment par Le Soir, a fixé le calendrier d’échange des conclusions écrites et les dates des audiences pour traiter la cause au fond. Aucun prévenu n’était présent ce matin en personne pour cette audience introductive. L’ancien ministre wallon et ses coprévenus se sont donné rendez-vous au tribunal, via leurs avocats, à partir du 14 décembre 2022, jour de l’instruction d’audience par la présidente Anne Carlier. Le procès se poursuivra par le réquisitoire du parquet fédéral et les plaidoiries les 15, 21, 22 et 23 décembre. Soit environ huit ans après l’ouverture de l’enquête, 14 ans après les faits poursuivis. Et ce n’est que le procès en première instance. La justice avance à son rythme, disions-nous…