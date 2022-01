Bruxelles: nouvelles lignes, ticket digital… ce qui va changer à la Stib cette année

1

Une augmentation des fréquentations

« L’année 2022 a déjà bien commencé, avec une nouvelle hausse des fréquences sur les lignes de métro 2 et 6 », explique la Stib. « En effet, la mise en service des nouvelles rames de métro M7 sur les lignes 1 et 5 permet de libérer des rames qui sont injectées sur les lignes 2 et 6 (…). De plus, dès le mois de septembre, les fréquences seront augmentées sur les quatre lignes de métro en soirée, avec un métro toutes les 10 minutes jusqu’en fin de service. »

2

De nouveaux véhicules

Dix nouvelles rames de métro renforcent le réseau en 2022. Par ailleurs, « après des mois de tests, le TNG (tram nouvelle génération) accueillera ses premiers voyageurs courant 2022 », promet la société de transport. L’électrification de la flotte de bus va par ailleurs continuer.

3

Nouvelles lignes

« Les travaux de la nouvelle ligne de tram 10 démarreront à l’automne 2022, après enquête publique », explique la Stib. « Fin 2024, la nouvelle ligne reliera l’Hôpital militaire, à Neder-over-Heembeek, à Rogier. »

Une nouvelle ligne de bus 73 (entre la gare du Midi et Ceria) va aussi voir le jour, ainsi que des prolongements et réorganisations de lignes, des nouvelles dessertes, mais aussi un renforcement des fréquences en heure de pointe sur plusieurs lignes. « Toutes les nouveautés de la dernière phase du Plan bus permettront d’offrir 10 % de places en plus sur le réseau bus en 2022 », promet la Stib.

4

Une modernisation des métros

« Les travaux de la future ligne de métro 3 continuent », assure la Stib. « La transformation de la station de prémétro Albert en station multimodale métro-tram avance, tout comme la construction de la future station de métro Toots Thielemans et les travaux de l’arrière-gare à la Gare du Nord. »

La nouvelle signalisation est par ailleurs installée au dépôt Erasme et sur les lignes 1-5. Les anciennes rames de métro commencent à être équipées de la nouvelle signalisation. Le dépôt Erasme est aussi totalement mis en service après les derniers aménagements réalisés, explique la Stib.

5

Une nouvelle application

La nouvelle application MaaS (Mobility as a Service) sera mise à disposition du grand public dès l’automne, promet la Stib. « Elle donnera accès aux solutions de mobilité les plus pertinentes, en un temps et un lieu donnés, et en fonction des besoins et des préférences du client, promet la société de transport. L’application tient compte de toute l’offre existante en matière de transports en commun. Vous ne recevez donc pas seulement une solution de la Stib, mais aussi des suggestions telles qu’un vélo (partagé), une voiture partagée, un scooter, un taxi, etc. », promet la société bruxelloise.

