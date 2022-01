Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 remonte après un bref passage sous les 4.200 points

Il bénéficiait par contre du soutien de UCB (91,52) qui progressait de 3%, Solvay (107,95) et arGEN-X (251,20) s'appréciant de 0,3% et 0,1%. Umicore (34,06) regagnait 1,4% supplémentaire, Aedifica (111,90) et Cofinimmo (140,70) regagnant 1,7% et 1%. Melexis (99,40) et Sofina (378,40) remontaient également de 0,2% et 0,9%, Elia (112,30) cédant par contre 0,9%. Proximus (17,44) et Telenet (34,14) valaient 0,1% de plus que la veille, Orange Belgium (19,66) et Bpost (7,52) remontant par ailleurs de 1,6% et 0,1%.

Azelis (22,73) et Recticel (17,78) repartaient de 2,1% et 0,7% à la hausse, Kinepolis (55,15) regagnant 1,2% alors que D'Ieteren (160,30) et Exmar (4,48) abandonnaient 1,5% et 2%. Balta (3,62) et Ontex (6,99) reperdaient 3,2% et 1,5% tandis que les résultats de Econocom (3,63) étaient accueillis par une hausse de 2,4%. Bone Therapeutics (3,20) plongeait de 8%, Mithra (20,85) et Nyxoah (18,80) cédant 1,4% alors que Advicenne (9,20) bondissait de 4,6% en compagnie de Biocartis (3,22) et Onward Medical (8,39), positives de 2,7% et 1,3%.