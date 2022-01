France: Arnaud Montebourg renonce à la présidentielle

Le chantre de la «Remontada» a annoncé mercredi dans une vidéo qu’il se retirait «de la course présidentielle», et qu’il ne soutiendrait «aucun candidat», n’ayant «pas réussi à unir dans un programme commun (sa) candidature à d’autres candidatures» de gauche.

Dans une vidéo le montrant marchant sur les hauteurs du site de Bibracte (Saône-et-Loire), Arnaud Montebourg explique: «le moment est donc venu pour moi, en homme libre, absolument libre, (...) de vous dire que j’ai pris la décision de me retirer de la course présidentielle». Il était crédité autour de 1% des intentions de vote par les sondages. Il juge «inutile et désespérant d’ajouter du désordre à la confusion d’un trop grand nombre de candidatures», et précise avoir décidé de «ne soutenir aucun candidat», puisque ses propositions portées dans la campagne «ne sont pas partagées». Avec son retrait, il reste désormais encore cinq candidats à gauche pour la présidentielle.

«En mon âme et conscience, je ne souhaite pas participer à la dévalorisation de la démocratie dont nous avons besoin pour construire le futur», justifie encore l’ancien ministre socialiste, qui s’était lancé en septembre sans le soutien d’un parti.