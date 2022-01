Luiza Trajano, la femme la plus riche du Brésil, fait de la politique sans parti (et sans détour)

A 73 ans, Luiza Trajano est riche, puissante et atypique. Il est rare, en effet, qu’un homme ou une femme d’affaires ayant atteint un tel niveau de succès – elle a fait de la petite boutique familiale un empire du commerce de détail au Brésil – s’exprime ouvertement sur des sujets politiques aussi délicats que le racisme systémique, défende la discrimination positive ou confesse le plus naturellement du monde s’être rendu compte il y a seulement cinq ans que, parmi les amies qu’elle invitait chaque année à son anniversaire, il n’y avait aucune Noire. C’est ainsi qu’est la femme la plus riche du Brésil, selon Forbes : franche et spontanée. Elle souligne elle-même que son titre de femme la plus riche est aussi volatil que la Bourse, où est cotée Magazine Luiza depuis dix ans.