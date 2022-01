Décès du petit Dean: ce que l’on sait de la compagne de Dave De Kock, placée sous mandat d’arrêt

L’intéressée a été interpellée lors d’une perquisition menée dans la nuit de lundi à mardi dans l’immeuble où elle vivait avec son compagnon à Saint-Gilles-Waes. La jeune victime avait déjà séjourné par le passé chez le couple et le mercredi 12 janvier, date à laquelle l’homme de 34 ans et le petit garçon ont été vus ensemble pour la dernière fois, l’enfant y aurait passé la nuit.

La compagne de Dave De Kock, interpellée dans la nuit de lundi à mardi lors d’une perquisition menée à Saint-Gilles-Waes dans le cadre de l’enquête relative à la mort du petit Dean Verberckmoes, a été placée sous mandat d’arrêt pour assassinat et enlèvement par le juge d’instruction de Termonde, a confirmé mercredi le parquet de Flandre orientale. On ignore toutefois encore si la jeune femme a pris une part active dans la mort du petit garçon de quatre ans.

Selon Me Bart De Decker, sa cliente collabore pleinement à l’enquête. Le parquet et son avocat n’ont cependant fait aucun commentaire quant au contenu de ses déclarations. Les chefs d’inculpation retenus (assassinat et enlèvement, ndlr.) ne signifient toutefois pas qu’elle est impliquée directement dans la mort du petit garçon. Dave De Kock est incarcéré pour sa part aux Pays-Bas pour l’enlèvement, la séquestration et son implication dans la mort de l’enfant de quatre ans. Les qualifications retenues à son encontre ne signifient pas qu’il a joué un rôle moindre dans les faits que sa compagne.