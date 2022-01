Nick Kyrgios, l’ami-public numéro 1

Revoici le showman australien avec ses frasques, ses déclarations chocs et son dernier soutien étonnant à Novak Djokovic. « Même les gens qui le détestent viennent le voir » résume Daniil Medvedev, le nº2, qui va devoir se défaire d’un très gênant 115e joueur mondial ce jeudi (dès 9h du matin en Belgique).

Neuf matches en 2020, juste un peu plus (quinze) en 2021 : la pandémie a considérablement réduit le champ d’action du fantas(ti)que joueur australien. Et rebelote dès le début de cette année puisque Nick Kyrgios (26 ans) a dû renoncer à sa reprise à Melbourne, puis à Sydney, après avoir constaté une baisse de forme et finalement contracté le coronavirus. Le joueur de Canberra apparaît d’ailleurs hors du top-100 (115e) pour la première fois depuis juillet 2014 !