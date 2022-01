Plastiques à usage unique: la transposition belge ne convient pas totalement au secteur

Pour Essenscia PolyMatters, l'arrêté royal répond donc aux obligations législatives de l'Europe mais "constitue également une occasion manquée". "Vouloir bannir à tout prix certaines applications des matières plastiques va à l'encontre des résultats scientifiques et n'est certainement pas la solution toute faite pour une société plus durable et circulaire. Concentrons-nous plutôt sur des actions concrètes pour éviter que les plastiques ne finissent dans la nature et continuons à miser sur notre expertise belge pour développer les nouvelles technologies et infrastructures nécessaires pour améliorer leur recyclage, et ce à l'échelle internationale", conclut la fédération sectorielle qui dit se tenir à la disposition du gouvernement "pour contribuer à une approche objective et scientifique afin de parvenir à la transition vers une économie circulaire avec les plastiques."