Thomas Tuchel revient sur le partage décevant de Chelsea contre Brighton: «Nous sommes fatigués mentalement et physiquement»

Quelques jours à peine après la défaite face à Manchester City, Chelsea a une nouvelle fois perdu de précieux points ce mardi en Premier League, en concédant le partage face à Brighton (1-1). Interrogé en conférence de presse d’après-match sur la mauvaise passe que traverse son équipe (quatre matches de suite sans victoire en championnat), Thomas Tuchel a expliqué que l’enchaînement des matches pesait sur son effectif.

« Nous sommes fatigués mentalement et physiquement, cela se voit dans nos performances, c’est aussi simple que cela », a admis le coach des Blues. « Il faut regarder la situation des blessures à long terme, les joueurs clés blessés et le Covid. Regardez notre calendrier quand nous sommes arrivés à Manchester City, nous avions la League Cup entre les deux, eux non ? (…) Nous avons joué comme ça depuis novembre, nous sommes une équipe qui joue, joue et joue. »