Gouttes, lunettes ou chirurgie: quelles solutions contre la presbytie?

Trouble de la vision rapprochée due au vieillissement, la presbytie peut concerner tout le monde dès l’âge de 45 ans. Pour en contrer les effets, nombre de dispositifs ont été mis au point ces dernières décennies. Le dernier en date ? Un collyre, approuvé en novembre dernier par la Food and Drug Administration (FDA) aux Etats-Unis et commercialisé outre-Atlantique. Ces gouttes pour les yeux, administrées quotidiennement, améliorent la vision de près en quinze minutes.

Une révolution ? Pas vraiment, à en croire le professeur Jean-Marie Rakic, ophtalmologue au CHU de Liège : « Ces gouttes contiennent de la pilocarpine, l’un des plus vieux médicaments utilisés en ophtalmologie. Cette substance a pour action de provoquer une constriction de la pupille. Or, le fait de fermer cette dernière permet d’améliorer un peu la profondeur de champ et donc de réduire le défaut réfractif de l’œil ».