La prison de Guantanamo existe depuis 20 ans

La prison la plus célèbre au monde vient de vivre en toute discrétion le vingtième anniversaire de sa création. Guantanamo : un nom qui résonne de manière sinistre depuis deux décennies. Sur ce petit territoire de 121 kilomètres carrés loués par les États-Unis à Cuba depuis 1903, les Américains ont ouvert une prison très spéciale qui accueille depuis janvier 2002 ce qu’ils appellent des « combattants illégaux », des terroristes présumés principalement de la mouvance Al-Qaïda qui avait revendiqué les attentats du 11-Septembre à New York et Washington.