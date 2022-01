Le coup génial: quand le padel s’invite à l’Open d’Australie (vidéo)

Alors que Carreno Busta avait tenté de le lober, Tallon Griekspoor a boisé son smash qui est revenu chanceusement, avec un effet rétro, vers son côté du court.

L’Espagnol s’est alors faufilé entre le filet et la chaise de l’arbitre pour frapper la balle en direction du filet et remporter ce qui s’annonce comme l’un des points les plus insolites du tournoi. «Je n’ai peut-être pas fait mon meilleur match aujourd’hui mais je n’ai jamais baissé les bras, parce que je sentais, à certains moments, que j’étais plus fort que lui», a commenté Carreno après un combat épique de 4h10 pour battre le Néerlandais (62e) 6-3, 6-7 (6/8), 7-6 (7/3), 3-6, 6-4.