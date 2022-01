Coronavirus: l’absentéisme atteint un niveau record dans l’enseignement secondaire

Même constat du côté des enseignants et des éducateurs où respectivement 18,6 et 14,1 % du personnel est absent. « Ce sont les taux d’absentéisme les plus élevés jamais atteints depuis le début de nos prises de mesure, à savoir en octobre 2020 », commente Etienne Michel, le directeur général du Segec.

En effet, 14 % des professeurs et des élèves manquent à l’appel pour cause de quarantaine ou de maladie. « Il en ressort malheureusement une recrudescence très importante du nombre d’absents tant pour le fondamental que pour le secondaire et pour l’ensemble des différentes catégories d’acteurs », ajoute le patron du Segec. « Il faut sans doute considérer que la situation est d’ores et déjà quasiment critique dans la perspective d’une organisation soutenable des écoles. »