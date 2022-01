"Ces résultats nous permettent de maintenir le cap en ce qui concerne nos perspectives financières et de relever nos estimations de croissance des revenus, de ratio de productivité et de rentabilité pour les actionnaires", a-t-il ajouté.

"Nous avons enregistré une très forte croissance et avons réalisé des progrès réguliers de nos résultats financiers malgré de sérieuses difficultés liées aux coûts", a réagi dans un communiqué le CEO du groupe, Jon Moeller.

P&G envisage une croissance de son chiffre d'affaires global pour l'année fiscale 2022 (d'octobre 2021 à septembre 2022) comprise entre 3% et 4%, contre une fourchette de 2% à 4% lors de la précédente estimation. La croissance organique devrait atteindre 4% à 5%, mieux que les 2% à 4% jusqu'alors prévus.

Entre octobre et décembre, au moment de la propagation du variant Omicron, la division de produits d'entretien de la maison, comme les nettoyants Monsieur Propre ou les détergents à lessive Tide, a vu ses ventes grimper de 7%.

Les produits d'hygiène personnelle (médicaments contre la toux, compléments alimentaires, tests de grossesse, etc.) ont eux connu une croissance organique de près de 20% "essentiellement grâce à la hausse des ventes de produits d'aide à la respiration en raison d'une saison du rhume et de la grippe plus intense que l'année précédente".

Le chiffre d'affaires trimestriel du fabricant des rasoirs Gillette, des couches Pampers et des brosses à dents Oral-B s'est établi à 20,95 milliards de dollars, mieux que les 20,34 milliards attendus par le marché.

Le bénéfice a lui été de 4,22 milliards de dollars. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le profit est de 1,66 dollar, un cent au-dessus des prévisions des analystes.

P&G s'attend néanmoins à des frais supplémentaires en raison de l'inflation. L'entreprise a prévu une enveloppe de 2,8 milliards de dollars liée au surcoût après impôt des matières premières et du transport de ses produits, contre 2,3 milliards auparavant.