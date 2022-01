Prix des carburants: les négociants demandent le retour du «cliquet inversé»

Essence et diesel sont au plus haut. Le mazout s’est également nettement renchéri. Pour la fédération des négociants, le « cliquet » est le meilleur outil pour limiter la hausse.

Si les projecteurs se sont essentiellement braqués ces derniers mois sur les cours du gaz et de l’électricité, propulsés vers des sommets inédits, la flambée actuelle des prix de l’énergie n’épargne pas les produits pétroliers. Sans surprise, ces prix ne sont que le reflet de l’évolution des cours sur les marchés du brut. Le Brent de la mer du Nord a grimpé de 25 % depuis la fin du mois d’août dernier, à 88 dollars le baril. La forte demande liée à la reprise économique – que le variant omicron ne semble pas ralentir pour l’instant –, cumulée à une limitation de l’offre, crée des tensions sur le marché qui se reflètent dans les cours. Ajoutez-y les tensions géopolitiques (entre la Russie et l’Ukraine, notamment) et une attaque probablement menée par des rebelles yéménites Houtis ce mardi sur un site pétrolier à Abou Dhabi – une première dans les Emirats arabes unis – et vous comprendrez l’extrême nervosité des investisseurs.