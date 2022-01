Julien De Sart au sujet du Footgate: «Sans tricherie, le Standard aurait pu être champion en 2014» (vidéo) Il évolue actuellement à La Gantoise.

Par Yannick Goebbels Publié le 19/01/2022 à 16:39 Temps de lecture: 2 min

Julien De Sart, c’est le genre de joueur honnête, sympathique et qui aime dire les choses telles qu’il le pense. Mis « sur le grill » par Erik Libois, notre confrère de la RTBF, l’ancien joueur du Standard a donné son avis sur le Footgate. Sans langue de bois. « J’hallucine tous les jours. Et c’est loin d’être fini. On voit les montants, ça me choque aussi. On parle des joueurs de foot, mais quand on voit ce que les entraîneurs et les agents prennent en net dans l’ombre. L’image du foot n’est pas belle, mais ce n’est pas comme ça qu’elle va devenir meilleure », narre-t-il au micro de la RTBF.

Si tous les faits n’ont pas été vérifiés, force est de constater que certaines révélations ont de quoi faire réfléchir au passé. « Je me souviens que le président Duchâtelet était convaincu qu’il y avait eu des choses malsaines qui s’étaient passées pendant les playoffs. Entre nous, les joueurs, on s’était dit qu’il était un peu fou. Mais au final, je pense qu’il avait raison. Il y a eu des erreurs d’arbitrage et des matches bizarres. Et ce, alors qu’on a terminé deuxième à un demi-point du leader en 2014 ».