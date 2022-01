Affaire Epstein: déchu de ses titres militaires, le prince Andrew se retire de certains réseaux sociaux

Le prince Andrew, poursuivi au civil aux États-Unis pour agressions sexuelles sur mineure, s’est retiré de certains réseaux sociaux mercredi, quelques jours après avoir été déchu de ses titres militaires par sa mère, la reine Elizabeth II.

Le compte Twitter officiel du duc d’York (@TheDukeofYork) fait désormais apparaître une page blanche accompagnée du message « Ce compte n’existe pas ». Son compte YouTube n’est plus actif non plus, tandis que ses pages Facebook et Instagram étaient toujours accessibles mercredi en début d’après-midi.