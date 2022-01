Ukraine: la Russie intensifie son bras de fer avec les Etats-Unis

A la veille de la rencontre entre Sergueï Lavrov et Antony Blinken ce vendredi à Genève, Moscou fait passer son message : il veut des Etats-Unis une réponse écrite à ses demandes. Le ministre russe des Affaires étrangères ne vient donc pas en Suisse pour négocier mais, si besoin, apporter des précisions au secrétaire d’Etat américain. Alors que guerre des mots et bruits de bottes s’intensifient à nouveau, le Kremlin de Vladimir Poutine exige de facto de Washington un traité bannissant tout élargissement de l’Otan, notamment à l’Ukraine, et un renoncement à des déploiements militaires en Europe de l’Est. En échange, la Russie, qui juge ses demandes non-négociables et dit agir sous la menace du renforcement de l’Otan depuis la chute de l’URSS, ne propose aucun engagement de sa part.