SC Charleroi: Petkevicius est de retour, inquiétude pour Descotte (vidéo)

À quelques jours de la réception de La Gantoise (samedi, 20h45), Edward Still ne peut toujours pas compter sur un groupe au grand complet.

Koffi et Zorgane sont toujours à la CAN avec le Burkina Faso et l’Algérie alors que Willems et Zedadka sont à l’infirmerie. Absente ces derniers jours pour avoir contracté le coronavirus, la recrue hivernale lituanienne Petkevicius a, par contre, effectué son retour à l’entraînement ce mercredi.