Finances: sans public et sans buvette, ce n’est pas tenable

Figé ou à tout le moins freiné par la crise sanitaire, tétanisé par la peur de lendemains peu lumineux, le foot amateur wallon essaie de rester combatif mais son moral est friable, aussi fragile qu’une comptabilité très (trop) dépendante des rentrées financières générées par les buvettes. Ces espaces Horeca, où on refait le match à satiété, ayant été très peu accessibles au gré des rebonds de la crise sanitaire ces deux dernières années, les clubs ne font de mystère de leurs difficultés actuelles.

Une étude récemment menée par l’ULB et la VUB auprès de 243 clubs de foot amateur (à l’initiative de la banque ING, partenaire de l’Union belge), révèle ainsi que pour 90 % d’entre eux, la pandémie a « pesé » sur les finances voire fragilisé leur équilibre vital (pour 62 %). Il est vrai que, pour plus de trois quarts d’entre eux (77 %), la buvette est la principale source de revenus, loin devant les affiliations et les revenus provenant du sponsoring.