L'Iran remet à la Russie un projet d'accord de coopération stratégique de 20 ans

"Nous avons remis à nos collègues russes un document concernant une coopération stratégique entre nos pays pour une période d'au moins 20 ans", a-t-il déclaré. Selon le président iranien, le niveau actuel des relations commerciales et économiques (entre l'Iran et la Russie) n'est pas encore satisfaisant. "Nous devons l'optimiser", a-t-il ajouté.

"Nous souhaitons que nos relations avec la Russie soient renforcées. Ces relations sont prévues sur le long terme et sont stratégiques", a noté le chef de l'État iranien. Il a en outre remercié son homologue russe "d'avoir facilité l'entrée de Téhéran dans l'OCS (Organisation de coopération de Shanghai)". Il s'agit d'une organisation intergouvernementale agissant sur le plan politique et économique en Asie centrale. Elle a pour but la sécurité mutuelle (de ses membres), la coopération politique et militaire ainsi que leur développement économique.