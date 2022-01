Coronavirus à l’école: la «fermeture organisationnelle» reste une option, rappelle Caroline Désir

Caroline Désir a réagi à la progression di virus ce mercredi via un communiqué, annonçant qu’elle « prend la mesure de la détérioration rapide de la situation dans les écoles en raison du nombre de membres du personnel et d’élèves contaminés par le variant omicron. Cette situation pose des problèmes du point de vue de l’organisation quotidienne et de la continuité des apprentissages dans beaucoup de classes et d’écoles. »