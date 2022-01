Coronavirus: quand une classe peut-elle fermer?

Même constat du côté des enseignants et des éducateurs où respectivement 18,6 et 14,1 % du personnel est absent. Une fois n’est pas coutume, le taux d’absentéisme est légèrement moins élevé dans le fondamental (maternel et primaire), même s’il reste inquiétant.

En effet, 14 % des professeurs et des élèves manquent à l’appel pour cause de quarantaine ou de maladie.

Dans un communiqué, la ministre de l’Enseignement Caroline Désir a fait savoir qu’elle a pris « la mesure de la détérioration rapide de la situation dans les écoles » et rappelle « qu’en dernier recours, les circulaires permettent toujours de prononcer une fermeture organisationnelle de quelques jours pour ensuite repartir sur de bonnes bases ».

En clair, voici les règles qui s’appliquent dans les écoles si un enfant est testé positif dans une classe.

Règles dans l’enseignement primaire et maternel

Tous les enfants d’un groupe et les membres du personnel enseignant sont considérés comme des contacts à faible risque en cas de contamination d’un élève ou d’un adulte en contact avec le groupe. Une procédure « d’Emergency » Brake est maintenue en maternel et primaire. Cela signifie que s’il y a 4 cas infectés (ou 25 % pour les groupes de moins de16 membres) dans la classe (symptomatiques ou non – membre du personnel enseignant compris), la classe sera mise en quarantaine pendant 5 jours.

Il est recommandé, lorsqu’il y a un cas confirmé dans une classe, d’être vigilants durant une période de 10 jours après le dernier contact à risque.

Règles dans l’enseignement secondaire

Les règles applicables à la population générale s’appliquent à partir de 12 ans (soit à partir de la première année de l’enseignement secondaire). L’identification des contacts sera réalisée par le Call center et le statut vaccinal des élèves sera pris en compte en cas de contact étroit avec une personne positive au covid.