Kylian Mbappé s’enflamme après le superbe but d’Achraf Hakimi à la CAN (vidéo)

Le Français a commenté ce but phénoménal sur ses réseaux sociaux.

Le Maroc et le Gabon se sont quittés sur le score de 2-2 mardi soir, à Yaoundé, au Cameroun, lors de la dernière journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations. Un score qui permet aux Marocains de s’emparer de la première place avec sept points, devant le Gabon, cinq unités.

Ce sont les ‘Panthères’ qui ouvraient la marque grâce au deuxième but de la compétition de Jim Allevinah (21e, 1-0). Longtemps derrière au marquoir, les Marocains recollaient au score à moins de 20 minutes du terme grâce à un penalty de Sofiane Boufal (73e, 1-1). Les Gabonais ne s’en laissaient pas conter et reprenaient l’avantage grâce au concours bien involontaire de Naif Aguerd qui trompait son propre gardien (81e, 2-1). Trois minutes plus tard, le Parisien Achraf Hakimi ramenait une nouvelle fois le Maroc dans le match grâce à un coup franc des 25 mètres (84e, 2-2).