Défense: un mois après la cyberattaque, tous les serveurs ne sont pas encore opérationnels

En cette année 2022, la Défense compte notamment mettre l’accent sur le renforcement des capacités cyber au sein du SGRS, son Service général du renseignement et de la sécurité. Elle ambitionne aussi de lancer ce qui doit devenir à terme la composante cyber de la Défense à côté des composantes Terre, Air, Mer et Médicale. La note de politique générale de la ministre Ludivine Dedonder prévoit d’ailleurs qu’« un cybercommandement sera déjà mis en place au plus tard fin 2022, permettant de garantir le renforcement des missions du SGRS dans le cyberespace, d’assurer le développement des capacités cybernétiques et d’initier l’innovation dans le domaine cyber à la Défense. »