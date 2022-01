«Il était la beauté et le talent»: les hommages se multiplient après le décès de Gaspard Ulliel

Il a été à l’écran un Saint Laurent magnétique et un écrivain en fin de vie bouleversant : à seulement 37 ans, Gaspard Ulliel est brutalement décédé après un accident de ski, mettant fin à une carrière brillante entamée il y a plus de vingt ans.

L’acteur qui passait des vacances en famille en Savoie est entré en collision mardi après-midi avec un autre skieur au croisement de deux pistes bleues, selon une porte-parole de la station de La Rosière. Gravement blessé, il a été transporté par hélicoptère au CHU de Grenoble, où il est décédé.

Le second skieur n’a pas eu besoin d’être héliporté, selon la porte-parole.

« L’accident s’est produit hier à 15h58. (…) Cette collision a entraîné la chute de la victime la plus fortement touchée, Gaspard Ulliel, qui a donc été pris en charge ensuite par nos pisteurs, par le médecin de station puis par les secours héliportés médicalisés. Il a été transféré en hélicoptère sur Grenoble par l’hélicoptère des secours », a décrit Jean Regaldo, directeur du Domaine skiable de la Rosière, à l’AFP.

L’annonce mercredi matin de cet accident a ravivé le souvenir d’autres personnalités victimes d’accidents de ski.

Le CHU de Grenoble avait déjà admis fin 2013 la star allemande de la Formule 1 Michael Schumacher, hospitalisé pendant six mois après une chute contre un rocher survenue alors qu’il skiait hors piste avec son fils à Méribel (Savoie). Il avait finalement quitté l’hôpital en juin 2014 dans un état végétatif pour être installé dans un lit médicalisé de la villa suisse de sa famille à Gland (canton de Vaud).

Sise aux confins des Alpes françaises et italiennes, La Rosière est une station savoyarde familiale aux pistes réputées faciles, mais où les risques de collisions sont présents, comme à Flaine (Haute-Savoie), où une fillette britannique de cinq ans est décédée ce week-end après avoir été percutée par un homme de 40 ans qui skiait à une vitesse excessive.

« Ce certain regard »

Le décès de Gaspard Ulliel, acteur déjà accompli et gueule d’ange, a suscité un flot de réactions émues de confrères, de distributeurs (Gaumont, UGC) comme de membres du gouvernement.

« Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s’aimaient éperdument. C’est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard. Nous perdons un acteur français », a réagi le Premier ministre Jean Castex sur Twitter.

« Sa sensibilité et l’intensité de son jeu faisaient de Gaspard Ulliel un acteur d’exception. Le cinéma perd aujourd’hui un immense talent. J’adresse mes condoléances à ses proches et mes pensées affectueuses à tous ceux qui le pleurent aujourd’hui », a déclaré la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.

Pierre Niney, qui avait lui aussi incarné Yves Saint Laurent à l’écran, et remporté pour ce rôle le César, s’est dit « le coeur brisé ».

« Gaspard était la bienveillance et la gentillesse. La beauté et le talent », a-t-il déclaré sur Twitter.

Gaspard Ulliel était connu du grand public pour des films comme « Un long dimanche de fiançailles » (2004) de Jean-Pierre Jeunet, « Saint Laurent » (2014) de Bertrand Bonello et « Juste la fin du monde » (2016) de Xavier Dolan, qui lui avait valu le César du meilleur acteur en 2017. Il y incarnait un écrivain retrouvant sa famille après douze ans d’absence, à qui il venait annoncer sa mort prochaine.

Au cours d’une carrière éclectique, il avait tourné aux côtés de grands noms du cinéma français, comme Isabelle Huppert et Gérard Depardieu.

Avec sa légère balafre liée à une griffure de chien dans l’enfance, il était également le visage d’un parfum Chanel.

Il menait une carrière en France mais aussi à l’international et sera à l’affiche de la série Marvel « Moon Knight » diffusée dès le 30 mars sur Disney+.